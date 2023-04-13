Стерлинг высмеял рейтинг лучших бойцов в истории ММА, составленный Хабибом

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов представил рейтинг лучших бойцов в истории ММА. На первое место россиянин поставил сразу двух легенд смешанных единоборств – Федора Емельяненко и Джона Джонса.

Вторую позицию уроженец Дагестана отдал канадцу Жоржу Сен-Пьеру, а третье – бразильцу Андерсону Силве.

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг не согласился с выбором Нурмагомедова. На своей странице в соцсети американец написал: «Брат, этот список – дерьмо собачье!»

Напомним, более подробный рейтинг Хабиба выглядит так:

1) Федор Емельяненко / Джон Джонс

2) Жорж Сен-Пьер

3) Андерсон Силва

4) Деметриус Джонсон

5) Даниэль Кормье

6) Генри Сехудо

7) Жозе Альдо

8) Камару Усман

9) Исраэль Адесанья

10) Би Джей Пенн

11) Ройс Грейси

12) Рэнди Кутюр / Кейн Веласкес

13) Дэн Хендерсон / Маурисиу Руа

14) Мирко Кро Коп Филипович / Стипе Миочич

15) Доминик Круз / Фрэнки Эдгар