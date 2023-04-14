Боец Минеев будет баллотироваться в депутаты Народного совета ДНР

Чемпион Европы и мира по кикбоксингу Владимир Минеев подал документы для участия в предварительном голосовании и выборах депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Ранее Минеев служил в ВДВ, в период частичной мобилизации он получил повестку. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, но он подписал контракт, предварительно попросив дать ему время провести поединок против бразильца Фернандо Родригеса.

18 ноября россиянин победил соперника техническим нокаутом. Всего на счету Минеева, являющегося чемпионом AMC Fight Night в среднем весе в смешанных единоборствах 16 боев, в которых у него было 14 побед, одна ничья и одно поражение.

После боя Минеев вернулся в военную часть и находится в зоне спецоперации.