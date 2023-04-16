Мурзаканов победил Джейкоби единогласным решением судей, сломав руку во втором раунде

Российский боец Азамат Мурзаканов нанес поражение американцу Джастину Джейкоби на турнире UFC on ESPN 44.

Стоит отметить, что поединок продлился все три раунда. Бой завершился победой Мурзаканова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Добавим, что 34-летний россиянин сломал руку во втором раунде.

«По-моему, я в конце второго раунда сломал левую руку. Поэтому работал только передней рукой, не мог двигать другой», - заявил Азамат после поединка.

Для россиянина эта победа стала третьей в UFC. Мурзаканов не потерпел ни одного поражения.

У Джейкоби 16 побед, семь поражений и одна ничья.