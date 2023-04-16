Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весах Джон Джонс подтвердил, что его бой против Стипе Миочича будет последним в карьере.

Таким образом, 35-летний американец ответил на вопрос о переносе поединка.

«Как здорово было бы провести свой пенсионный бой, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен, в моём родном «Мэдисон Сквер Гарден», — написал Джонс на своей страничке в социальной сети.

Напомним, что в марте на турнире UFC 285 Джон одержал победу над Сирилем Ганом за счет удушающего приема.