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Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем

Ранее сообщалось, что бой будет перенесен на осень.
Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем
16 апреля 2023 09:54
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: UFC.com

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весах Джон Джонс подтвердил, что его бой против Стипе Миочича будет последним в карьере.

Таким образом, 35-летний американец ответил на вопрос о переносе поединка.

«Как здорово было бы провести свой пенсионный бой, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен, в моём родном «Мэдисон Сквер Гарден», — написал Джонс на своей страничке в социальной сети.

Напомним, что в марте на турнире UFC 285 Джон одержал победу над Сирилем Ганом за счет удушающего приема.

Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем
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