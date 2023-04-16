UFC работает над тем, чтобы Перейра получил титульный бой

Глава UFC Дана Уайт рассказал, в каком случае Алекс Перейра может получить титульный бой в полутяжелом весе.

Напомним, что в своем последнем поединке боец проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и лишился титул чемпиона организации в средней весовой категории. После этого Алекс заявил, что будет драться в полутяжелом дивизионе.

«Чтобы войти в число претендентов на титул чемпиона в полутяжёлом весе, ему нужно побить кого-нибудь. Он должен подняться в полутяжёлый дивизион и выиграть у реального топ-бойца. Сейчас мы работаем над этим», — цитирует Уайта пресс-служба UFC.

Добавим, что у Перейры семь побед при двух поражениях в ММА.