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UFC работает над тем, чтобы Перейра получил титульный бой

Бразилец выступает в ММА с 2015 года.
UFC работает над тем, чтобы Перейра получил титульный бой
16 апреля 2023 11:59
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: UFC.com

Глава UFC Дана Уайт рассказал, в каком случае Алекс Перейра может получить титульный бой в полутяжелом весе.

Напомним, что в своем последнем поединке боец проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и лишился титул чемпиона организации в средней весовой категории. После этого Алекс заявил, что будет драться в полутяжелом дивизионе.

«Чтобы войти в число претендентов на титул чемпиона в полутяжёлом весе, ему нужно побить кого-нибудь. Он должен подняться в полутяжёлый дивизион и выиграть у реального топ-бойца. Сейчас мы работаем над этим», — цитирует Уайта пресс-служба UFC.

Добавим, что у Перейры семь побед при двух поражениях в ММА.

источник: UFC.com
UFC работает над тем, чтобы Перейра получил титульный бой
UFC работает над тем, чтобы Перейра получил титульный бой
Бразилец выступает в ММА с 2015 года.
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