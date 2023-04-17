Дариуш рассказал, на какую дату перенесли его бой с Оливейрой

Американский боец Бенеил Дариуш назвал новую дату его боя против бразильца Чарльза Оливейры.

Напомним, что изначально поединок спортсменов должен был состоятся 7 мая, но он был перенесен из-за травмы бразильца.

«UFC хочет передвинуть бой на 11 июня… Он ведь снова «слетел». Моя цель - подраться за титул. Это было обещано, также повысились гонорары. UFC показал новое соглашение», - сказал Дариуш в эфире Schsimo.

Напомним, что на 11 июня в календаре ММА запланирован турнир UFC 290 в Лас-Вегасе.

Добавим, что чемпионским поясом организации в легком весе обладает россиянин Ислам Махачев.