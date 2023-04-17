Стали известны заработки бойцов за турнир UFC в Канзасе, Мурзаканов не получил и 100 тысяч долларов

Появилась информация о гонорарах бойцов UFC on ESPN 44.

По данным Total Sport, ее возглавили Макс Холлоуэй и Эдсон Барбоза. Победившие в главном и со-главном бою Арнольда Аллена (решением судей) и Билли Куарантилло (нокаутом в первом раунде) соответственно. Холлоуэй заработал 621 тысяч долларов, а Барбоза - 466 тысяч. В третьей строчке ведомости расположился Аллен с гонораром в 391 тысяч долларов.

Российский боец Азамат Мурзаканов, победивший по решению судей со сломанной рукой Дастина Джейкоби, получит 28 тысяч долларов (12 – выход, 12 – бонус за победу, 4 – спонсорская выплата).