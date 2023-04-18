Стало известно, когда Дариуш проведет бой против Махачева

Спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался относительно будущих поединков в легком дивизионе UFC.

Отметим, что функционер представляет интересы Ислама Махачева, Джастина Гэтжи и Бенейла Дариуша и др.

«Для всех, кто выше Дариуша в рейтинге, но не имеет назначенных боев. Вот план. Бенейл подерется с Оливейрой 10 июня, надерет ему задницу, а потом сразится с Исламом Махачевым за титул», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети.

Добавим, что Дариуш проведет бой против Оливейры на турнире UFC 289 в Канаде.