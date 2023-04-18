«Русская Ронда» рассказала, почему представлена на сайте UFC как боец из Казахстана

Российская боец смешанных единоборств UFC Ирина Алексеева отреагировала на то, что зарегистрирована на сайте UFC под флагом другой страны.

Отметим, что 32-летняя спортсменка значится на портале организации как представительница Республики Казахстана.

«Ничего не знаю, моя хата с краю. Наверное, ошибка. Если честно, то я не знаю, почему на сайте UFC мне поставили казахстанский флаг. Откровенно говоря, мне все равно, какой там будет флаг, самое главное, что я в UFC. Все равно все знают, кто я и откуда», — приводит «Метарейтинг» слова Алексеевой.

Добавим, что 29 апреля боец по прозвищу «Русская Ронда» проведет дебютный поединок в UFC против Стефани Эггер из Швейцарии.