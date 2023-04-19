«Алекс невероятно крут»: Хабиб сомневался, что Махачев сможет победить Волкановски

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов переживал за друга, чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Об этом рассказал тренер россиянина Хавьер Мендес.

По его словам, Нурмагомедов сомневался, что Махачев сумеет победить австралийца Алекса Волкановски.

«Хабиб позвонил мне и сказал: «Тренер, я реально беспокоюсь из-за этого боя, Волкановски невероятно крут. Я волнуюсь за Ислама. Я ответил: «Я не беспокоюсь, мы выиграем этот бой. Я не знаю, будет это трудно или легко, но мы добьемся победы. Я знаю, что ты волнуешься, Хабиб, но я – нет». Оборачиваясь назад, я понимаю, что бой прошел так, как предсказывал Хабиб. Это был крайне тяжелый поединок», – поведал тренер в интервью Jibber with Jaber.

Напомним, Махачев победил Волкановски по решению судей. Их бой прошел на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Решение арбитров вызвало бурю негодования в ММА-сообществе, а многие эксперты считают, что австралиец не заслуживал поражения.