Шлеменко заявил о готовности извиниться перед Федором Емельяненко

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, вступивший в конфликт с Федором Емельяненко, готов извиниться перед известным бойцом.

Напомним, во время выборов президента Союза ММА России Шлеменко заявил, что Емельяненко выложил в Сеть письмо с критикой Радмира Габдуллина. Последний Император опроверг эти слова и назвал Шлеменко нерукопожатной персоной.

«У меня не было диалога с Федором Емельяненко. Мне тяжело до него дотянуться. Это величина, которую непросто встретить и поговорить. У меня это пока не получилось сделать. В будущем мы можем поговорить, потому что мы делаем общее дело. Ради будущего спорта и процветания наших детей я готов пожертвовать чем-то личным для общего дела. Если у Федора есть ко мне претензии, я готов извиниться перед ним. Вопросов нет. Главное, чтобы наша молодежь не страдала», – приводит слова Шлеменко Metaratings.ru.