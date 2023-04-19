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Шлеменко готов научить Александра Емельяненко вести трезвый образ жизни

Последний поединок спортсмен провел в ноябре 2021 года.
Шлеменко готов научить Александра Емельяненко вести трезвый образ жизни
19 апреля 2023 14:17
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко готовность избавить соотечественника Александра Емельяненко от алкогольной зависимости.

Спортсмен также пригласил коллегу на семейный фестиваль трезвого образа жизни.

«Если захочет, я готов его научить, как жить трезвым. Тем более лето — самая активная пора для наших общественных локаций. Александр может приехать, а мы можем ему все показать и научить. Если он не хочет, я не готов силком тащить», — цитирует Шлеменко Mma.metaratings.ru.

Напомним, что в начале апреля Александр Емельяненко устроил пьяный дебош в аэропорту «Кольцово», который находится на территории Екатеринбурга.

источник: Mma.metaratings.ru
Шлеменко готов научить Александра Емельяненко вести трезвый образ жизни
Шлеменко готов научить Александра Емельяненко вести трезвый образ жизни
Последний поединок спортсмен провел в ноябре 2021 года.
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