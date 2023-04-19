Шлеменко готов научить Александра Емельяненко вести трезвый образ жизни

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко готовность избавить соотечественника Александра Емельяненко от алкогольной зависимости.

Спортсмен также пригласил коллегу на семейный фестиваль трезвого образа жизни.

«Если захочет, я готов его научить, как жить трезвым. Тем более лето — самая активная пора для наших общественных локаций. Александр может приехать, а мы можем ему все показать и научить. Если он не хочет, я не готов силком тащить», — цитирует Шлеменко Mma.metaratings.ru.

Напомним, что в начале апреля Александр Емельяненко устроил пьяный дебош в аэропорту «Кольцово», который находится на территории Екатеринбурга.