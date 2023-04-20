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Макгрегор назвал Нурмагомедова «жирной грудастой бабой»

Бой ирландца и россиянина прошел в октябре 2018 года и завершился победой Хабиба.
20 апреля 2023 13:38
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оскорбил бывшего обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ирландец раскритиковал россиянина в ходе рассуждения о том, могут ли бойцы отдать свой гонорар сопернику в случае поражения.

Один из пользователей соцсети написал Макгрегору: «Ты все ещё должен Хабибу свой гонорар за бой».

«Хабиб — жирная грудастая баба с грудью, парень», — ответил Конор.

Ранее стало известно, что Райан Гарсия и Джервонта Дэвис согласились отдать весь свой гонорар победителю их предстоящего поединка, который пройдет в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе.

источник: «Советский спорт»
Макгрегор назвал Нурмагомедова «жирной грудастой бабой»
Бой ирландца и россиянина прошел в октябре 2018 года и завершился победой Хабиба.
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