Макгрегор назвал Нурмагомедова «жирной грудастой бабой»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оскорбил бывшего обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ирландец раскритиковал россиянина в ходе рассуждения о том, могут ли бойцы отдать свой гонорар сопернику в случае поражения.

Один из пользователей соцсети написал Макгрегору: «Ты все ещё должен Хабибу свой гонорар за бой».

«Хабиб — жирная грудастая баба с грудью, парень», — ответил Конор.

Ранее стало известно, что Райан Гарсия и Джервонта Дэвис согласились отдать весь свой гонорар победителю их предстоящего поединка, который пройдет в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе.