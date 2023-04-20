Джонсон выступил в защиту Нганну, после ухода камерунца из UFC

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон высказался относительно ухода Фрэнсиса Нганну из организации.

Напомним, что минувшей зимой камерунец покинул промоушен свободным агентом. Нганну освободил титул чемпиона в тяжелом весе.

«Думаю, уход из UFC это хорошо для Нганну. В ММА много домов. Я добился успеха за пределами UFC, посмотрите на Серхио Петтиса, он в прекрасном месте. Энтони Петтис заработал 700 тысяч долларов в бою с Роем Джонсом. Деньги есть и за пределами UFC. Фрэнсис Нганну может выбирать, куда ему идти», — заявил Джонсон в эфире на The MMA Hour.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Нганну был предложен самый высокий гонорар в истории тяжелого веса.