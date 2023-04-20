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Джонсон выступил в защиту Нганну, после ухода камерунца из UFC

На момент ухода Фрэнсис занимал пятую строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории.
Джонсон выступил в защиту Нганну, после ухода камерунца из UFC
20 апреля 2023 15:35
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон высказался относительно ухода Фрэнсиса Нганну из организации.

Напомним, что минувшей зимой камерунец покинул промоушен свободным агентом. Нганну освободил титул чемпиона в тяжелом весе.

«Думаю, уход из UFC это хорошо для Нганну. В ММА много домов. Я добился успеха за пределами UFC, посмотрите на Серхио Петтиса, он в прекрасном месте. Энтони Петтис заработал 700 тысяч долларов в бою с Роем Джонсом. Деньги есть и за пределами UFC. Фрэнсис Нганну может выбирать, куда ему идти», — заявил Джонсон в эфире на The MMA Hour.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Нганну был предложен самый высокий гонорар в истории тяжелого веса.

источник: «Советский спорт»
Джонсон выступил в защиту Нганну, после ухода камерунца из UFC
Джонсон выступил в защиту Нганну, после ухода камерунца из UFC
На момент ухода Фрэнсис занимал пятую строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории.
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