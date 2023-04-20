Блэйдс объяснил, почему не считает уход Нганну из UFC ошибкой

Американский боец ММА Кертис Блэйдс отреагировал на решение Фрэнсиса Нганну не продлевать контракт с UFC.

По его словам, камерунский тяжеловес принял верное решение, так как может получить очень большие деньги за боксерский поединок.

«После того как вы заработаете 15 млн долларов, трудно вернуться к заработку в 800 тыс. Плюс он вряд ли захочет иметь дело с грэпплингом. Он предпочтет нанести один удар. Вот что он хочет сделать. И я верю, что у него получится», – отметил Блэйдс в интервью MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что Нганну, покинувший UFC в статусе чемпиона, хочет провести боксерский поединок с британцем Тайсоном Фьюри.