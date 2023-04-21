«Драматический опыт»: Янькова откровенно рассказала об интервью с Александром Емельяненко

Боец ММА и журналистка Анастасия Янькова призналась, что ей не доставило никакого удовольствия брать интервью у Александра Емельяненко.

«Драматический опыт. Думаю, мне лучше с психологом обсуждать это интервью, потому что это было сложно. Это было мое четвертое интервью и до этого я разговаривала с такими прекрасными людьми, как Камил Гаджиев, как Алексей Папин. Я как-то привыкла общаться с адекватными людьми, которые настроены сделать классный материал. И я не совсем была готова к такому формату разговора, когда через каждый вопрос тебе говорят: «Следующий вопрос! Следующий вопрос!» А потом спрашивают: «Девушка, вы к спорту какое-то отношение вообще имеете?!», - приводит слова Яньковой Sport24.ru.

Напомним, в последнее время Емельяненко-младший пропал с радаров СМИ и медиа. Недавно очевидцы сняли скандальное видео о том, как Александр прилюдно помочился в зале ожидания аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, находясь в нетрезвом состоянии.

Местная полиция не стала задерживать провинившегося бойца, а вместо этого устроила с ним фотосессию. Однако рейс, которым спортсмен должен был лететь в Москву, в итоге задержали на полчаса.