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«А вы не думаете, что американец включит борьбу?» Авсарагова – о поединке Павловича и Блейдса

Бой между спортсменами пройдет в ночь на 23 апреля.
«А вы не думаете, что американец включит борьбу?» Авсарагова – о поединке Павловича и Блейдса
21 апреля 2023 15:06
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Непобежденный боец легчайшей весовой категории Bellator Диана Авсарагова поделилась с «Советским спортом» своим прогнозом на поединок Кертиса Блейдса и Сергея Павловича.

Напомним, что бой состоится в ночь с 22 на 23 апреля и возглавит турнир UFC Fight Night 222.

– Это действительно классное противостояние. Все говорят, что будут драться два ударника, но не будем забывать, что Павлович начинал с греко-римской борьбы, а Блейдс имеет неплохие титулы именно в вольной борьбе. По его заслугам кажется, что американец должен бороться лучше. Я, будучи базовым борцом, всегда обращаю внимание на подобные нюансы.

Пишут, что бой пройдет в стойке, если так, то Павлович нокаутирует Блейдса, он быстрее, моложе и сильнее. А вы не думали, что американец включит борьбу? Возможно, что именно в этом залог его успеха. Мы не знаем как борется Павлович, давайте будем откровенны. Все его бои проходят в стойке. В партере он оказался в бою с Алистаром Оверимом и мы помним результат. Я не уверена, что Павлович сможет защититься от тейкдаунов Блейдса. Многое зависит от кардио Кертиса, ведь бороться гораздо энергозатратнее. Он может провести тейкдаун, удержать Сергея в партере, побить, сбив дыхание. После такого в стойке уже не очень комфортно, тогда для Блейдса откроется и это направление.

Я повторюсь, все зависит от физического состояния Блейдса и защиты Павловича от тейкдауна, а вот в этом у меня большие сомнения. Не будем о грустном. В ноги еще надо пройти, мне кажется, что Кертис Блейдс может просто не успеть. Если все пойдет по плану Сергея Павловича, то американец будет нокаутирован в первом раунде. До решения бой не дойдет, до сабмишена точно. А еще я очень жду бой Павловича и Джонса. Считаю, что это будет главным событием в истории тяжелого веса ММА, – заявила Авсагарова.

Ранние прелимы UFC Fight Night 222 стартуют 22 апреля в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 по Москве.

Бой Павловича ожидается в районе 03:00 по московскому времени. Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

источник: «Советский спорт»
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