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Чимаев заявил, что президент UFC Дана Уайт был рад отмене боя с Диазом

Дана Уайт опасался, что бой очень плохо закончится для американца.
21 апреля 2023 18:26
автор: Александр Евграфов

Шведско-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев заявил, что президент UFC Дана Уайт был очень рад отмене боя с американцем Нейтом Диазом.

«Сразу после боя Уайт пригласил меня в свой кабинет и сказал, что рад, что получилось именно так. Для Диаза это могла быть очень плохая ночь. Он объяснил, что со стороны это вообще могло казаться, что они хотят убить Нейта», - сказал Чимаев в интервью Young and Faded MMA Society.

В сентябре прошлого года на турнире UFC 279 Чимаев должен был драться с Диазом, но состав карда был изменен. В итоге Чимаев встретится с Кевином Холландом и победил его в первом раунде удушающим приемом, а Диаз дрался с Тони Фергюссоном.

источник:
Чимаев заявил, что президент UFC Дана Уайт был рад отмене боя с Диазом
Дана Уайт опасался, что бой очень плохо закончится для американца.
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