Павлович оказался легче Блэйдса перед главным боем UFC Fight Night 222

Россиянин Сергей Павлович оказался легче американца Кертиса Блэйдса перед главным поединком турнира UFC Fight Night 222, который состоится в Лас-Вегасе.

На официальной процедуре взвешивания было установлено, что Блэйдс весит 119,07 килограмма, а Павлович — 118,16 килограмма.

Тем не менее оба бойца уложились в границы тяжелой весовой категории и бой состоится.

Сергей Павлович провел 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 17 побед и один раз проиграв. Предыдущим соперником россиянина был австралиец Тай Туивасы, которого Павлович нокаутировал в декабре минувшего года.

У американца – 20 поединков, 17 побед и три поражения. Предыдущий поединок он выиграл в июле 2022 года техническим нокаутом у Тома Аспиналла.