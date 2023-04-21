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Павлович оказался легче Блэйдса перед главным боем UFC Fight Night 222

Разница в весе бойцов составила почти килограмм.
21 апреля 2023 21:12
автор: Александр Евграфов

Россиянин Сергей Павлович оказался легче американца Кертиса Блэйдса перед главным поединком турнира UFC Fight Night 222, который состоится в Лас-Вегасе.

На официальной процедуре взвешивания было установлено, что Блэйдс весит 119,07 килограмма, а Павлович — 118,16 килограмма.

Тем не менее оба бойца уложились в границы тяжелой весовой категории и бой состоится.

Сергей Павлович провел 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 17 побед и один раз проиграв. Предыдущим соперником россиянина был австралиец Тай Туивасы, которого Павлович нокаутировал в декабре минувшего года.

У американца – 20 поединков, 17 побед и три поражения. Предыдущий поединок он выиграл в июле 2022 года техническим нокаутом у Тома Аспиналла.

источник: «Советский спорт»
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