Шлеменко победил Эномото, Янькова и Бостанжи свели бой вничью на турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ»

Российский боец Александр Шлеменко победил швейцарца Ясубея Эномото в главном бою на турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ».

Россиянин победил единогласным решением судей и прервал серию без побед, которая длилась с октября 2021 года. Стоит Шлеменко и Эномото уже встречались в декабре 2014 года, в том бое единогласным решением судей победил Шлеменко. На счету 38-летнего Шлеменко – 61 победа, 15 поражений и одна ничья (еще один поединок был признан несостоявшимся).

В другом бое россиянка Анастасия Янькова встречалась с представительницей Турции Сюденюр Бостанжи. Это был первый поединок Русской Валькирии после пятилетнего перерыва. Бой завершился вничью.

Также россиянин Мариф Пираев победил китайца Родриго Капораля единогласным решением судей, а в схватке двух российских бойцов Геннадия Макаряна и Вадима Апсита сильнее оказался Апсит, которому судьи единогласно отдали победу.