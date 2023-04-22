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Шлеменко победил Эномото, Янькова и Бостанжи свели бой вничью на турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ»

Бои проходил по правилам кикбоксинга.
22 апреля 2023 00:51
автор: Александр Евграфов

Российский боец Александр Шлеменко победил швейцарца Ясубея Эномото в главном бою на турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ».

Россиянин победил единогласным решением судей и прервал серию без побед, которая длилась с октября 2021 года. Стоит Шлеменко и Эномото уже встречались в декабре 2014 года, в том бое единогласным решением судей победил Шлеменко. На счету 38-летнего Шлеменко – 61 победа, 15 поражений и одна ничья (еще один поединок был признан несостоявшимся).

В другом бое россиянка Анастасия Янькова встречалась с представительницей Турции Сюденюр Бостанжи. Это был первый поединок Русской Валькирии после пятилетнего перерыва. Бой завершился вничью.

Также россиянин Мариф Пираев победил китайца Родриго Капораля единогласным решением судей, а в схватке двух российских бойцов Геннадия Макаряна и Вадима Апсита сильнее оказался Апсит, которому судьи единогласно отдали победу.

источник: «Советский спорт»
Шлеменко победил Эномото, Янькова и Бостанжи свели бой вничью на турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ»
Бои проходил по правилам кикбоксинга.
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