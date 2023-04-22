Эномото – о поединке с Шлеменко: Впервые в России меня судили настолько ужасно

Швейцарский боец смешанного стиля Ясубей Эномото высказался после поединка с россиянином Александром Шлеменко.

Напомним, встреча прошла на турнире по кикбоксингу и завершилась в пользу Шлеменко по решению судей.

«Мне нужно объяснять, почему я не согласен с решением судей? Вы видели бой? Я даже не хочу об этом говорить. Вы все были здесь и видели, что произошло. Я был бы доволен своим поединком, если бы Шлеменко все время не фолил.

Не знаю, в каком из наших боев Шлеменко был сильнее. Я знаю, что выиграл этот бой и сейчас очень зол. Я выиграл все три раунда этого боя. Это было абсолютно ужасное решение, и все кто видели этот бой знают это. Меня впервые судили в России настолько ужасно. Перед боем я боролся с медведем и он хотя бы был настоящим соперником», – заявил Эномото для MMA.Metaratings.ru.