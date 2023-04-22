Диаз стал участником массовой драки на боксерском турнире в Нью-Орлеане

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз стал участником массовой драки.

Она произошла во время боксерского турнира Misfits Boxing, который состоялся в Новом Орлеане.

Диаз был приглашен на соревнования в качестве почетного гостя. Судя по видео, опубликованном в интернете, драка произошла на улице. В ходе потасовки Диаз провёл удушающий приём «гильотина» неизвестному мужчине.

Ранее стало известно, что американец в следующем бою сразится против блогера и боксера Джейка Пола. Поединок продет 5 августа в Далласе.