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Диаз стал участником массовой драки на боксерском турнире в Нью-Орлеане

У спортсмена 24 победы и 13 поражений в ММА.
22 апреля 2023 14:57
автор: Александр Поволоцкий

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз стал участником массовой драки.

Она произошла во время боксерского турнира Misfits Boxing, который состоялся в Новом Орлеане.

Диаз был приглашен на соревнования в качестве почетного гостя. Судя по видео, опубликованном в интернете, драка произошла на улице. В ходе потасовки Диаз провёл удушающий приём «гильотина» неизвестному мужчине.

Ранее стало известно, что американец в следующем бою сразится против блогера и боксера Джейка Пола. Поединок продет 5 августа в Далласе.

источник: «Советский спорт»
Диаз стал участником массовой драки на боксерском турнире в Нью-Орлеане
У спортсмена 24 победы и 13 поражений в ММА.
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