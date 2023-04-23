«Он понял, что борьба со мной тоже не пройдет». Павлович - о победе над Блэйдсом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович отреагировал на свою победу над Кертисом Блэйдсом из США в главном бою турнира UFC Fight Night 222.

Напомним, что поединок завершился победой 30-летнего спортсмена нокаутом в первом раунде.

«Когда Блэйдс напропускал в стойке, то попробовал пойти в ноги, но понял, что борьба тоже со мной не пройдёт», — заявил Павлович после боя.

Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Этот успех стал шестым кряду в UFC для нашего атлета.

Теперь Сергей в шаге от титульного поединка. Напомним, что чемпионом в тяжёлом весе является Джон Джонс, у которого запланирован бой со Стипе Миочичем.