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«Он понял, что борьба со мной тоже не пройдет». Павлович - о победе над Блэйдсом

Поединок прошел в Лас-Вегасе.
23 апреля 2023 09:20
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович отреагировал на свою победу над Кертисом Блэйдсом из США в главном бою турнира UFC Fight Night 222.

Напомним, что поединок завершился победой 30-летнего спортсмена нокаутом в первом раунде.

«Когда Блэйдс напропускал в стойке, то попробовал пойти в ноги, но понял, что борьба тоже со мной не пройдёт», — заявил Павлович после боя.

Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Этот успех стал шестым кряду в UFC для нашего атлета.

Теперь Сергей в шаге от титульного поединка. Напомним, что чемпионом в тяжёлом весе является Джон Джонс, у которого запланирован бой со Стипе Миочичем.

«Он понял, что борьба со мной тоже не пройдет». Павлович - о победе над Блэйдсом
Поединок прошел в Лас-Вегасе.
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