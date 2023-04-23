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Гаджиев рассказал, как можно победить бойца ММА Павловича

Последний поединок россиянин провел накануне в Лас-Вегасе.
23 апреля 2023 14:23
автор: Александр Поволоцкий

Промоутер Камил Гаджиев отреагировал на победу россиянина Сергея Павловича над американцем Кертисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 222.

Напомним, что представитель РФ нокаутировал оппонента в первом раунде.

«Честно говоря, я ожидал такого быстрого завершения боя, да и многие коллеги считали, что все закончится в первом раунде. Сергей очень здорово провел поединок и не изменил себе, завершив его досрочным финалом. Не могу оценивать готовность соперника, но с Павловичем, конечно же, надо драться по-другому. Я считаю, что выиграть у Сергея может только человек с очень хорошим уровнем борьбы и мощной функциональной подготовкой», – цитируют Гаджиева «РИА Новости».

Отметим, что Павлович одержал 18-ю победу в своей карьере. При этом россиянин потерпел лишь одно поражение, уступив нидерландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в ноябре 2018 года.

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