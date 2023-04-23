Гаджиев рассказал, как можно победить бойца ММА Павловича

Промоутер Камил Гаджиев отреагировал на победу россиянина Сергея Павловича над американцем Кертисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 222.

Напомним, что представитель РФ нокаутировал оппонента в первом раунде.

«Честно говоря, я ожидал такого быстрого завершения боя, да и многие коллеги считали, что все закончится в первом раунде. Сергей очень здорово провел поединок и не изменил себе, завершив его досрочным финалом. Не могу оценивать готовность соперника, но с Павловичем, конечно же, надо драться по-другому. Я считаю, что выиграть у Сергея может только человек с очень хорошим уровнем борьбы и мощной функциональной подготовкой», – цитируют Гаджиева «РИА Новости».

Отметим, что Павлович одержал 18-ю победу в своей карьере. При этом россиянин потерпел лишь одно поражение, уступив нидерландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в ноябре 2018 года.