Артур Арутюнян: Пояс в руках Павловича – дело времени

Российский промоутер Артур Арутюнян отреагировал на победу Сергея Павловича на турнире UFC Fight Night 222.

– У меня есть сомнения, что следующий титульный бой Павловича пройдет против Джона Джонса, я вообще сомневаюсь подерётся ли Джонс хотя бы еще раз в UFC, зная историю его карьеры.

Кого бить Сергею в тяжелом весе в случае ухода Джонса – это уже другой вопрос. Скорее всего, следующим соперником для Павловича станет достаточно возрастной Стипе Миочич. И мы понимаем, пояс в руках Сергея – дело времени, – сказал Арутюнян в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Антоном Купреченковым.

Напомним, что Сергей Павлович нокаутировал американца Кертиса Блейдса на четвертой минуте первого раунда. Для россиянина эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении.