Александр Емельяненко заявил, что у Павловича есть все шансы стать чемпионом UFC в тяжелом весе

Российский боец Александр Емельяненко дал комментарий по победе соотечественника Сергея Павловича над американцем Кертисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 222.

Напомним, что победа была одержана нокаутом в первом раунде.

«Серега — машина. Вырубил очередного соперника на своем пути. Теперь у него прямой путь к поясу, который он должен забирать. К сожалению, у Александра Волкова это не получилось. Но у Сергея есть все шансы взять чемпионский титул. Я верю в него», - приводит «Матч ТВ» слова Емельяненко.

Отметим, что Павлович одержал 18-ю победу в своей карьере. При этом россиянин потерпел лишь одно поражение, уступив нидерландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в ноябре 2018 года.