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Павлович после победы над Блэйдсом поднялся на второе место в рейтинге тяжелого веса UFC

Действующим чемпионом является Джон Джонс.
Павлович после победы над Блэйдсом поднялся на второе место в рейтинге тяжелого веса UFC
25 апреля 2023 12:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

UFC обновил рейтинги организации. В категории тяжелого веса с третьего на второе место поднялся россиянин Сергей Павлович.

Напомним, что в минувший уик-энд Павлович нокаутировал в первом раунде Кертиса Блэйдса, который остался на четвертом месте рейтинга тяжелого веса UFC. Между ним и Павловичем располагается американец Стипе Миочич.

Первое место среди тяжеловесов сохранилось за французом Сирилом Ганом, а чемпионским поясом владеет Джон Джонс, он же является сильнейшим бойцом UFC в независимости от категории.

источник: UFC.com
Павлович после победы над Блэйдсом поднялся на второе место в рейтинге тяжелого веса UFC
Павлович после победы над Блэйдсом поднялся на второе место в рейтинге тяжелого веса UFC
Действующим чемпионом является Джон Джонс.
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