Пауло Коста назвал примерные сроки проведения его боя с Чимаевым

Бразильский боец Пауло Коста высказался относительно предстоящего боя с шведским спортсменов чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Отметим, что в активе южноамериканца 16 поединков в ММА. Пауло Коста одержал 14 побед и потерпел два поражения.

«Бой с Чимаевым состоится. Они хотят провести его в октябре в Абу-Даби. Организаторы не хотят проводить его раньше, потому что им нужны большие бои для турнира в Абу-Даби», — заявил бразилец в подкасте One Hour MMA.

Напомним, что в сентябре на турнире UFC 279 Чимаев досрочно победил в первом раунде Кевина Холланда из США. На счету чеченца 12 побед в 12 поединках.