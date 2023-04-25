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Пауло Коста назвал примерные сроки проведения его боя с Чимаевым

Боец из Швеции не знает поражений.
25 апреля 2023 15:18
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский боец Пауло Коста высказался относительно предстоящего боя с шведским спортсменов чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Отметим, что в активе южноамериканца 16 поединков в ММА. Пауло Коста одержал 14 побед и потерпел два поражения.

«Бой с Чимаевым состоится. Они хотят провести его в октябре в Абу-Даби. Организаторы не хотят проводить его раньше, потому что им нужны большие бои для турнира в Абу-Даби», — заявил бразилец в подкасте One Hour MMA.

Напомним, что в сентябре на турнире UFC 279 Чимаев досрочно победил в первом раунде Кевина Холланда из США. На счету чеченца 12 побед в 12 поединках.

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