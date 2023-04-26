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Легенда UFC Даниэля Кормье дал дельный совет Сергею Павловичу

Ранее россиянин нокаутировал американца Кертиса Блейдса.
26 апреля 2023 11:10

Легенда UFC Даниэль Кормье дал совет российскому бойцу спешанного стиля Сергею Павловичу, который ранее нокаутировал американца Кертиса Блейдса.

«На месте Павловича я бы стал запасным на бой Джонса и Миочича, как он делал это в поединке Джонса и Гана. Я бы просто сделал вес и посидел в качестве подмены. По крайней мере, я заработал бы немного денег», - сказал спортсмен на своем ютуб-канале.

Отметим, что Павлович провел 19 боев в ММА и одержал 18 побед. При этом россиянин потерпел лишь одно поражение, уступив нидерландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в ноябре 2018 года.

Легенда UFC Даниэля Кормье дал дельный совет Сергею Павловичу
Ранее россиянин нокаутировал американца Кертиса Блейдса.
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