Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку рейтинга лучших бойцов 2010-х годов

Американское издание Sherdog опубликовало рейтинг лучших бойцов ММА 2010-х годов.
Отметим, что при составлении списка учитывались только достижения спортсменов в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года.
В тройку лучших вошел российский боец Хабиб Нурмагомедов. Экс-чемпион UFC в легком весе занял третью строчку рейтинга.
Добавим, что список возглавил тяжеловес Джон Джонс из США.
Топ-10 бойцов по версии Sherdog:
1. Джoн Джонс.
2. Деметриус Джонсoн.
3. Хабиб Нурмагомедoв.
4. Даниэль Кормье.
5. Амандa Нуньес.
6. Жозе Альдо.
7. Конoр Макгрегор.
8. Стипе Миочич.
9. Генри Сeхудо.
10. Андерсон Силва.
источник: Sherdog