Бойцы RCC, одноклубники Петра Яна, стали волонтерами для оказания помощи пострадавшим в Сосьве

Бойцы RCC стали волонтерами при оказании помощи пострадавшим в сильном пожаре в поселке Сосьва Свердловской области.
В зону бедствия отправлена первая партия гуманитарной помощи: четыре тонны продуктовых наборов, две с половиной тонны бутилированной воды и 50 электрических плиток для приготовления еды. Все затраты на себя взял Фонд святой Екатерины.
Волонтерами в оказании помощи выступили бойцы RCC, одноклубники Петра Яна, – Артур Караваев, Михаил Рагозин, Павел Гордеев.
Пожар, уничтоживший около 120 домов в поселке Сосьва, возник во вторник утром. По данным МЧС России, без жилья остались более 600 человек.
источник: «Советский спорт»