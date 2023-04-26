Бойцы RCC, одноклубники Петра Яна, стали волонтерами для оказания помощи пострадавшим в Сосьве

Бойцы RCC стали волонтерами при оказании помощи пострадавшим в сильном пожаре в поселке Сосьва Свердловской области.

В зону бедствия отправлена первая партия гуманитарной помощи: четыре тонны продуктовых наборов, две с половиной тонны бутилированной воды и 50 электрических плиток для приготовления еды. Все затраты на себя взял Фонд святой Екатерины.

Волонтерами в оказании помощи выступили бойцы RCC, одноклубники Петра Яна, – Артур Караваев, Михаил Рагозин, Павел Гордеев.

Пожар, уничтоживший около 120 домов в поселке Сосьва, возник во вторник утром. По данным МЧС России, без жилья остались более 600 человек.