Причиной смерти члена зала славы UFC Боннара стал передоз наркотиков

Причиной смерти члена Зала славы UFC Стефана Боннара стала передозировка наркотических веществ, сообщает портал MMA Fighting.

По данным источника, в офисе коронера округа Кларк штата Невада заявили, что первоначальное предположение о сердечном приступе как причине смерти, оказалось неверным. После вскрытия и последующего исследования было установлено, что смерть носила случайный характер и наступила от интоксикации сразу трех наркотических веществ - фентанила, парафторфентанила и митрагинина. Боннар скончался 22 декабря минувшего года в Лас-Вегасе.

Боец выступал в ММА с 2001 по 2014 год, провел 24 боя, в 15 из которых победил. После завершения карьеры занимался рестлингом. В июле 2013 года был включен в зал славы UFC.