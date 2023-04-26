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Причиной смерти члена зала славы UFC Боннара стал передоз наркотиков

В полиции отметили, что смерть была случайной.
26 апреля 2023 19:01
автор: Александр Евграфов

Причиной смерти члена Зала славы UFC Стефана Боннара стала передозировка наркотических веществ, сообщает портал MMA Fighting.

По данным источника, в офисе коронера округа Кларк штата Невада заявили, что первоначальное предположение о сердечном приступе как причине смерти, оказалось неверным. После вскрытия и последующего исследования было установлено, что смерть носила случайный характер и наступила от интоксикации сразу трех наркотических веществ - фентанила, парафторфентанила и митрагинина. Боннар скончался 22 декабря минувшего года в Лас-Вегасе.

Боец выступал в ММА с 2001 по 2014 год, провел 24 боя, в 15 из которых победил. После завершения карьеры занимался рестлингом. В июле 2013 года был включен в зал славы UFC.

источник: MMA Fighting
Причиной смерти члена зала славы UFC Боннара стал передоз наркотиков
В полиции отметили, что смерть была случайной.
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