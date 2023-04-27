Ермеков принял решение остаться в Ural FC

Казахстанский средневес Даурен Ермеков объявил о том, что продлил контракт с Ural FC.

«Ural FC предложили мне контракт на хороших условиях. Я уже провел один бой в этой лиге и мне очень понравилось отношение со стороны руководства и сотрудников организации. С ними действительно приятно работать. Поэтому будем вместе писать историю нового промоушена. Я со своей стороны сделаю все, чтобы первый чемпионский пояс Ural FC отправился в Казахстан», - объяснил свое решение уроженец Уральска.

Ермеков 25 марта победил удушающим приемом россиянина Гамзата Хирамагомедова, это был его дебют на Ural FC, сам промоушен стартовал в 2022 году.

Ранее он был чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, до этого обладал поясом в Naiza. Всего на счету Ермекова 17 побед и пять поражений.