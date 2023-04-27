ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ермеков принял решение остаться в Ural FC

В промоушене казахстанский боец начал выступать в марте 2023 года.
27 апреля 2023 12:10
автор: Максим Скороходов

Казахстанский средневес Даурен Ермеков объявил о том, что продлил контракт с Ural FC.

«Ural FC предложили мне контракт на хороших условиях. Я уже провел один бой в этой лиге и мне очень понравилось отношение со стороны руководства и сотрудников организации. С ними действительно приятно работать. Поэтому будем вместе писать историю нового промоушена. Я со своей стороны сделаю все, чтобы первый чемпионский пояс Ural FC отправился в Казахстан», - объяснил свое решение уроженец Уральска.

Ермеков 25 марта победил удушающим приемом россиянина Гамзата Хирамагомедова, это был его дебют на Ural FC, сам промоушен стартовал в 2022 году.

Ранее он был чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, до этого обладал поясом в Naiza. Всего на счету Ермекова 17 побед и пять поражений.

Ермеков принял решение остаться в Ural FC
В промоушене казахстанский боец начал выступать в марте 2023 года.
27.04.2023 12:10
ММА
автор: Максим Скороходов
Bellator поднял в рейтинге российских бойцов Корешкова и Муртазалиева
Bellator поднял в рейтинге российских бойцов Корешкова и Муртазалиева
Немков в топе.
27.04.2023 10:53
ММА
автор: Максим Скороходов
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Нганну близок к подписанию контракта с ONE Championship
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Нганну близок к подписанию контракта с ONE Championship
У российского чемпиона появился конкурент
27.04.2023 10:42
ММА
автор: Максим Скороходов
Причиной смерти члена зала славы UFC Боннара стал передоз наркотиков
В полиции отметили, что смерть была случайной.
26.04.2023 19:01
ММА
автор: Александр Евграфов
Бойцы RCC, одноклубники Петра Яна, стали волонтерами для оказания помощи пострадавшим в Сосьве
В зону бедствия отправлена первая партия гуманитарного груза.
26.04.2023 18:11
ММА
автор: Александр Евграфов
Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку рейтинга лучших бойцов 2010-х годов
Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку рейтинга лучших бойцов 2010-х годов
На первом месте расположился спортсмен из США.
26.04.2023 17:46
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Легенда UFC Даниэля Кормье дал дельный совет Сергею Павловичу
Ранее россиянин нокаутировал американца Кертиса Блейдса.
26.04.2023 11:10
ММА
Олейник проведет бой с Томпсоном в Москве
Олейник проведет бой с Томпсоном в Москве
Названа дата поединка.
26.04.2023 08:11
ММА
автор: Максим Скороходов
Netflix выпустил тизер документального сериала о Макгрегоре
Премьера состоится 17 мая.
25.04.2023 18:47
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Пауло Коста назвал примерные сроки проведения его боя с Чимаевым
Боец из Швеции не знает поражений.
25.04.2023 15:18
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика