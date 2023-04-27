Стрикленд заявил, что не понимает, почему UFC продвигает россиянина Магомедова

Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд рассказал, что не понимает, почему UFC продвигает его следующего соперника россиянина Абусупьяна Магомедова.

«Не понимаю, почему UFC так проталкивает этого парня. В прошлой организации Абусупьян проиграл какому-то старику, а теперь он в UFC. А в прошлый раз он дрался с парнем, который выиграл один из последних боев, понятно, что Магомедов победил, но в нем нет ничего особенного. А UFC проталкивает его к вершине рейтинга после одного боя», - сказал Стрикленд в интервью Sportskeeda.

Отметим, что в последнем бою Магомедов победил Дастина Штольцфуса, до этого он одержал еще два победы, но поединки проходили не в UFC. Всего на счету 32-летнего россиянина 25 побед, четыре поражения и одна ничья. Статистика Стрикланда: 26 побед и пять поражений.

Бой Стрикленд - Магомедов состоится 1 июля в Лас-Вегасе.