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Глава Hardcore Сульянов отреагировал на вызов Александра Шлеменко

Руководитель промоушена ответил своему возможному оппоненту.
27 апреля 2023 15:17

Президент лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов прокомментиовал вызов, брошенный российским бойцом Александром Шлеменко.

«Лично обещаю, что выйду с тобой на «Минутку», если это будет на ММА, выйду с тобой до балла. А еще крепко пожму твою руку и поприветствую тебя хорошим контрактом», - сказал функционер на ютуб-канале Hardcore Fighting Championship.

Напомним, что не так давно Шлеменко победил представителя Швейцарии Ясуби Эномото в бою по правилам кикбоксинга. А за карьеру в смешанных единоборствах Александр одержал 61 победу, потерпел 15 поражений и один поединок признан несостоявшимся.

Глава Hardcore Сульянов отреагировал на вызов Александра Шлеменко
Руководитель промоушена ответил своему возможному оппоненту.
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