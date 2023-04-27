Глава Hardcore Сульянов отреагировал на вызов Александра Шлеменко

Президент лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов прокомментиовал вызов, брошенный российским бойцом Александром Шлеменко.

«Лично обещаю, что выйду с тобой на «Минутку», если это будет на ММА, выйду с тобой до балла. А еще крепко пожму твою руку и поприветствую тебя хорошим контрактом», - сказал функционер на ютуб-канале Hardcore Fighting Championship.

Напомним, что не так давно Шлеменко победил представителя Швейцарии Ясуби Эномото в бою по правилам кикбоксинга. А за карьеру в смешанных единоборствах Александр одержал 61 победу, потерпел 15 поражений и один поединок признан несостоявшимся.