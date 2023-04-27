Диаз вышел из-под стражи под залог после массовой драки на боксерском турнире в Новом Орлеане

Американский боец, победитель The Ultimate Fighter 5, Нейт Диаз был отпущен из полицейского участка под залог. Об этом сообщает MMA Fighting.

Отметим, что сегодня, 27 апреля мастер смешанных единоборств по своей воле явился в полицейский отдел.

Напомним, что американец стал участником массовой драки на боксерском турнире Misfits Boxing, который проходил в Новом Орлеане. Во время стычки он провел одному из участников драки удушающий прием в результате которой, пострадавший травмировал голову. После этого департамент полиции Нового Орлеана выдал ордер на арест Диаза.

Добавим, что за свою карьеру в ММА Диаз провел 37 поединков, одержал 24 победы и потерпел 13 поражений.