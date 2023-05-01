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Хабиб Нурмагомедов анонсировал объявление громкой новости о себе

Боец завершил карьеру в октябре 2020 года.
Хабиб Нурмагомедов анонсировал объявление громкой новости о себе
01 мая 2023 16:58
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал объявление громкой новости о себе.

«Сегодня вечером я сделаю большое объявление для всех фанатов и подписчиков. Оставайтесь на связи», - написал россиянин в соцсетях.

Напомним, что в октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.

После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью. По его руководством россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.

источник: «Советский спорт»
Хабиб Нурмагомедов анонсировал объявление громкой новости о себе
Хабиб Нурмагомедов анонсировал объявление громкой новости о себе
Боец завершил карьеру в октябре 2020 года.
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