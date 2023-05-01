Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал объявление громкой новости о себе.

«Сегодня вечером я сделаю большое объявление для всех фанатов и подписчиков. Оставайтесь на связи», - написал россиянин в соцсетях.

Напомним, что в октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.

После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью. По его руководством россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а двоюродный брат Усман Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс Bellator в той же весовой категории.