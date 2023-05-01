Союз ММА отменил бой между Емельяненко и Мальдонадо, проигравшего три боя за несколько секунд

Поединок между дебютирующим в ММА Иваном Емельяненко и бразильским бойцом смешанного стиля Фабио Мальдонадо отменен, сообщает РИА Новости со ссылкой на промоутера Владимира Хрюнова.

«Бой Мальдонадо и Емельяненко действительно отменен. Федерация оценила три последних боя Мальдонадо, которые заканчивались за несколько секунд, и не допустила его к бою против Ивана», - сказал Хрюнов.

Тем не менее, по словам промоутера, младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван все же дебютирует в смешанных единоборствах. 26 мая он проведет бой с чемпионом Европы по дзюдо Алексеем Леденевым.

Иван Емельяненко является мастером спорта по рукопашному бою и по боевому самбо, в котором он завоевал титул чемпиона мира.