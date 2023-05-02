Усман ответил на вопрос о бое против Чимаева

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман выразил желание подраться с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

По словам нигерийца, победа в этом поединке даст ему возможность подраться с нынешним обладателем титула, британцем Леоном Эдвардсом.

«Думаю, я должен встретиться с Хамзатом, и если Леон продолжит выигрывать, нас ждет четвертый бой», – отметил Усман, чьи слова приводит MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что Чимаев вернется в октагон 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), а его соперником станет бразилец Пауло Коста, выступающий в среднем весе.