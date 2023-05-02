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Усман ответил на вопрос о бое против Чимаева

Нигериец расставил все точки над «i».
02 мая 2023 10:36
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман выразил желание подраться с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

По словам нигерийца, победа в этом поединке даст ему возможность подраться с нынешним обладателем титула, британцем Леоном Эдвардсом.

«Думаю, я должен встретиться с Хамзатом, и если Леон продолжит выигрывать, нас ждет четвертый бой», – отметил Усман, чьи слова приводит MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что Чимаев вернется в октагон 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), а его соперником станет бразилец Пауло Коста, выступающий в среднем весе.

источник: «Советский спорт»
Усман ответил на вопрос о бое против Чимаева
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