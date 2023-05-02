Хасбик отказался участвовать в WrestleManiа

WWE пыталась договориться с российским блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик, об участии в апрельском эвенте WrestleManiа, сообщает The New York Times.

По данном источника, Хасбик ответил отказом из-за своих принципов, хотя ему предлагали билеты в первый ряд и участие в шоу. В итоге, WWE договорилась с американским репером Снуп Доггом.

Напомним, что в сентябре 2022 года Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC, по которому он будет участвовать в различных мероприятиях.

Хасбулла Магомедов очень известен и популярен среди бойцов всего мира, многие общаются с ним на регулярной основе. Хасбик испытывает проблемы с гормоном роста и выглядит как ребенок.