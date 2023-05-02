Махачев больше не заинтересован в реванше с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев больше не заинтересован в проведении матча-реванша с австралийцем Алексом Волкановски, заявил в интервью The Schmo менеджер Махачева Али Абдельазиз.

По его словам, Махачев не получит никаких выгод с этого боя, а потому смысл его проведения теряется.

«Честно говоря, я тоже хотел увидеть реванш, но команда Волкановски наговорила столько дерьма в наш адрес, что они сами все разрушили. Если Ислам защитит титул против Бенила, продолжит выигрывать, в какой-то момент он поднимется в полусредний вес. Но сейчас ему предстоит драться с Бенилом, и это самый сложный вызов в карьере Ислама. Я это знаю, Ислам это знает, и Хабиб это знает», - отметил Абдельазиз.

Махачев победил Волкановски в феврале 2023 года единогласным решением судей на турнире UFC284 в Австралии.