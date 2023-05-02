ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Махачев больше не заинтересован в реванше с Волкановски

По словам менеджмента российского бойца, команда австралийца сама уничтожила весь интерес к возможному поединку.
02 мая 2023 18:09
автор: Александр Евграфов

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев больше не заинтересован в проведении матча-реванша с австралийцем Алексом Волкановски, заявил в интервью The Schmo менеджер Махачева Али Абдельазиз.

По его словам, Махачев не получит никаких выгод с этого боя, а потому смысл его проведения теряется.

«Честно говоря, я тоже хотел увидеть реванш, но команда Волкановски наговорила столько дерьма в наш адрес, что они сами все разрушили. Если Ислам защитит титул против Бенила, продолжит выигрывать, в какой-то момент он поднимется в полусредний вес. Но сейчас ему предстоит драться с Бенилом, и это самый сложный вызов в карьере Ислама. Я это знаю, Ислам это знает, и Хабиб это знает», - отметил Абдельазиз.

Махачев победил Волкановски в феврале 2023 года единогласным решением судей на турнире UFC284 в Австралии.

источник:
Махачев больше не заинтересован в реванше с Волкановски
По словам менеджмента российского бойца, команда австралийца сама уничтожила весь интерес к возможному поединку.
02.05.2023 18:09
ММА
автор: Александр Евграфов
«Надо кое-кого отправить на пенсию». Чимаев ответил Усману
В октябре Хамзат сразится с бразильцем Пауло Костой.
02.05.2023 15:21
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Хасбик отказался участвовать в WrestleManiа
Российской звезде нашли замену.
02.05.2023 15:12
ММА
автор: Максим Скороходов
Усман ответил на вопрос о бое против Чимаева
Усман ответил на вопрос о бое против Чимаева
Нигериец расставил все точки над «i».
02.05.2023 10:36
ММА
автор: Артур Гичунцев
Союз ММА отменил бой между Емельяненко и Мальдонадо, проигравшего три боя за несколько секунд
Бразильца не допустили к бою из-за опасений за его состояние.
01.05.2023 18:36
ММА
автор: Александр Евграфов
Хабиб Нурмагомедов анонсировал объявление громкой новости о себе
Хабиб Нурмагомедов анонсировал объявление громкой новости о себе
Боец завершил карьеру в октябре 2020 года.
01.05.2023 16:58
ММА
автор: Степан Шереметьев
Петр Ян признался, что ему необходимо подготовиться для своего возвращения в октагон 
По словам 30-летнего спортсмена, в его карьере наступила темная полоса. 
01.05.2023 09:59
ММА
автор: Глеб Шевяков
Диаз вышел из-под стражи под залог после массовой драки на боксерском турнире в Новом Орлеане
Ранее 38-летний спортсмен добровольно сдался полиции после того, как на него был выдан арест. 
27.04.2023 20:55
ММА
автор: Глеб Шевяков
Глава Hardcore Сульянов отреагировал на вызов Александра Шлеменко
Руководитель промоушена ответил своему возможному оппоненту.
27.04.2023 15:17
ММА
Стрикленд заявил, что не понимает, почему UFC продвигает россиянина Магомедова
Он выйдет в октагон с американцем 1 июля.
27.04.2023 14:23
ММА
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика