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Махачев назвал вероятную дату следующего боя в UFC

Россиянин владеет одним из титулов промоушена.
03 мая 2023 17:12
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал, когда может провести следующий поединок в UFC.

Напомним, что на данный момент в активе 31‑летнего спортсмена 24 победы в ММА. Единственное поражение Ислам потерпел в октябре 2015 года, уступив бразильцу Адриану Мартинсу.

«Никaких подписанных контрaктов нет. 21 октября в Абу‑Дaби будет турнир UFC 294, скорeе всего, я подерусь тaм», — приводит «Матч ТВ» слова Махачева.

Добавим, что россиянин в феврале победил Александра Волкановски из Австралии и защитил пояс чемпиона организации в легком весе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Махачев назвал вероятную дату следующего боя в UFC
Россиянин владеет одним из титулов промоушена.
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