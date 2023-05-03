Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал, когда может провести следующий поединок в UFC.

Напомним, что на данный момент в активе 31‑летнего спортсмена 24 победы в ММА. Единственное поражение Ислам потерпел в октябре 2015 года, уступив бразильцу Адриану Мартинсу.

«Никaких подписанных контрaктов нет. 21 октября в Абу‑Дaби будет турнир UFC 294, скорeе всего, я подерусь тaм», — приводит «Матч ТВ» слова Махачева.

Добавим, что россиянин в феврале победил Александра Волкановски из Австралии и защитил пояс чемпиона организации в легком весе.