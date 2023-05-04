Российский боец Сергей Харитонов высказался относительно карьеру соотечественника Петра Яна в смешанных единоборствах.

Напомним, что 30-летний спортсмен проиграл три последних боя в UFC. Петр считает, что в его карьере наступила черная полоса.

«Oн исправится только тoгда, когда повзрослеет. Пeтру бы в армию гoдика на два-три. Там oн исправится», — цитирует Хaритонова Sport24.

Добавим, что 12 марта Ян уступил единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили. Всего россиянин провел в ММА 21 поединок и одержал 16 побед.