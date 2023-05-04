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Махачев не против возможного реванша с Волкановски

Первый поединок состоялся в феврале.
04 мая 2023 15:35
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец Ислам Махачев высказался относительно возможном реванше с Алексом Волкановски из Австралии.

Напомним, что уроженец Махачкалы одержал победу единогласным решением судей на турнире UFC 284.

«Если предложат — то я с радостью. Но у него назначен бой, хороший соперник, не стоит заглядывать ему за спину», — приводит «Матч ТВ» слова Махачева.

Добавим, что Махачев может провести свой следующий бой в октябре на турнире UFC 294, который пройдет в Абу-Даби.

На данный момент в активе 31‑летнего россиянина 24 победы в ММА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Махачев не против возможного реванша с Волкановски
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