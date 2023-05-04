Махачев не против возможного реванша с Волкановски

Российский боец Ислам Махачев высказался относительно возможном реванше с Алексом Волкановски из Австралии.

Напомним, что уроженец Махачкалы одержал победу единогласным решением судей на турнире UFC 284.

«Если предложат — то я с радостью. Но у него назначен бой, хороший соперник, не стоит заглядывать ему за спину», — приводит «Матч ТВ» слова Махачева.

Добавим, что Махачев может провести свой следующий бой в октябре на турнире UFC 294, который пройдет в Абу-Даби.

На данный момент в активе 31‑летнего россиянина 24 победы в ММА.