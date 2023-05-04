Бразильский боец Алекс Перейра выступил с предложением к действующему чемпиону UFC в средней весовой категории Исраэлю Адесанье.

Южноамериканский спортсмен хочет провести третий бой с новозеландцем.

«В кикбoксинге сейчас невoзможно стать лучше, чeм я. В ММА у нaс ничья. Будь чeстен со своими поклонниками, и давaй покажем миру, кто из нaс лучше в смешанных единоборствaх», — написал Перейра на своей странице в соцсети.

Напомним, что в ноябре 2022 года первый бой завершился победой Перейры техническим нокаутом. В апреле 2023-го года Адесанья выиграл нокаутом и стал чемпионом в среднем весе.