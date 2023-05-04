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Анкалаев призвал Блаховича и Перейру провести с ним очный поединок 

По словам 30 летнего спортсмена, он соскучился по боям на ринге. 
04 мая 2023 19:50
автор: Глеб Шевяков

Российский боец в полутяжелом весе UFC Магомед Акалаев признался, что хочет встретиться в октагоне с польским атлетом Яном Блаховичем, которые занимает третью строчку в категории полутяжелого веса или лидером в среднем весе, бразильцем Алексом Перейрой.

«Честно, UFC, я изголодался, мне хочется поработать. Ян, если ты не против провести очередной поединок, просто сообщи мне об этом! Если этому бою не быть, то я буду рад встретить Перейру в новой весовой категории и доказать, что в этой игре бывает разная сложность!» — заявил Анкалаев в своих соцсетях.

Добавим, что в последнем своем бою Анкалаев противостоял именно Яну Влаховичу. Поединок состоялся на UFC 282 и завершился вничью.

Анкалаев призвал Блаховича и Перейру провести с ним очный поединок 
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