Анкалаев призвал Блаховича и Перейру провести с ним очный поединок 

Российский боец в полутяжелом весе UFC Магомед Акалаев признался, что хочет встретиться в октагоне с польским атлетом Яном Блаховичем, которые занимает третью строчку в категории полутяжелого веса или лидером в среднем весе, бразильцем Алексом Перейрой.

«Честно, UFC, я изголодался, мне хочется поработать. Ян, если ты не против провести очередной поединок, просто сообщи мне об этом! Если этому бою не быть, то я буду рад встретить Перейру в новой весовой категории и доказать, что в этой игре бывает разная сложность!» — заявил Анкалаев в своих соцсетях.

Добавим, что в последнем своем бою Анкалаев противостоял именно Яну Влаховичу. Поединок состоялся на UFC 282 и завершился вничью.