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RCC 15: главным поединком турнира станет встреча Штырков vs Романкевич

Бой Ивана с Вадимом Немковым перенесен на более поздний срок.
RCC 15: главным поединком турнира станет встреча Штырков vs Романкевич
05 мая 2023 08:10
автор: Игорь Брагин

13 мая в Екатеринбурге пройдет 15-й номерной турнир RCC, где соберутся звезды мирового ММА и кикбоксинга. Главным событием шоу должен был стать бой между Иваном Штырковым и Вадимом Немковым, но противостояние двух сильнейших школ страны переносится на более поздний срок.

Вместо Вадима Немкова в столицу единоборств прилетит чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира по кикбоксингу Петр Романкевич. Бой с Иваном Штырковым пройдет по правилам кикбоксинга. Формула боя: три раунда по три минуты, весовая категория – 100,5 кг. Спустя пять лет Халк возвращается в тяжелый вес и вновь пробует силы в новой дисциплине, где нивелируется его преимущество в борцовской технике.

Романкевич в последнем поединке нокаутировал экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари, а одну из самых громких побед в ММА он одержал сентябре прошлого года, отправив в нокаут 200-килограммового бразильца Зулузиньо.

Турнир RCC 15 пройдет на многотысячной арене КРК «Уралец». В главном карде турнира фанатов смешанных единоборств ждут поединки с участием Ильяса Хамзина и Дениса Лаврентьева.

источник: «Советский спорт»
RCC 15: главным поединком турнира станет встреча Штырков vs Романкевич
RCC 15: главным поединком турнира станет встреча Штырков vs Романкевич
Бой Ивана с Вадимом Немковым перенесен на более поздний срок.
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