Глава RCC: Штырков - это андердог против Романкевича!

Николай Клименко, глава RCC, признался, что поединок Штыркова и Романкевича - это большой вызов, который может пошатнуть авторитет российского ММА - полутяжеловеса.

«К сожалению, Виктор Немков получил тяжелую травму колена и нам пришлось отменить поединок. Сроки поджимают, на сегодняшний день мы провели большую работу и найти достойную замену для Ивана Штыркова по ММА оказалось невозможным.

Но мы решили поменять формат поединка: RCC 15 включает в себя поединки по ММА и К1. Мы решили порадовать фанатов кикбоксинга крутым поединком: обладатель кубка Мира, чемпион Европы по К1 Петр Романкевич против набравшего уверенные обороты в ММА Ивана Штыркова.

Самое интересное, что в этом поединке Иван выступает в качестве андердога. Петр Романкевич - это состоявшаяся звезда кикбоксинга. Я думаю, что это новый вызов для Ивана и меня удивляет, что Иван сам согласился.

Это будет самый сложный соперник для Ивана в карьере, так как Романкевич - очень титулованны соперник!» - отметил Николай Клименко.