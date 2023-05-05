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Евлоев и Лопес схлестнулись взглядами перед боем на турнире UFC 288 (видео)

Поединок состоится 7 мая.
05 мая 2023 11:12

Россиянин Мовсар Евлоев и бразилец Диего Лопес провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 288. Соответствующее видео представила пресс-служба лиги.

Напомним, поединок пройдет в полулегком весе и будет рассчитан на 3 раунда.

29-летний Евлоев провел в лучшей лиге мира 6 боев и одержал 6 побед. Всего за карьеру в ММА уроженец Ингушетии выиграл 16 поединков, не проиграв ни одной встречи. Что касается Лопеса, то бразилец выиграл 20 боев и уступил в 5 раз.

Добавим, что их противостояние пройдет 7 мая на турнире UFC 288.

Евлоев и Лопес схлестнулись взглядами перед боем на турнире UFC 288 (видео)
Поединок состоится 7 мая.
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