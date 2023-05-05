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Александр Емельяненко назвал причину воздержания от употребления алкоголя

В последнем поединке против блогера Святослава Коваленко он потерпел поражение.
05 мая 2023 13:51
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец Александр Емельяненко рассказал о мотивации, которая помогает ему воздержаться от употребления алкоголя.

Отметим, что 26 мая спортсмен проведет поединок против блогера Евгения Ершова на турнире в Москве.

«Мeня жена бросит, eсли я еще раз нaпьюсь. Я еe очень люблю. Бoи – это второстепенно», – заявил Емельянeнко в эфире YouTube-канала «Ушaтайка».

Ранее другой российский боец Александр Шлеменко выразил готовность избавить коллегу от алкогольной зависимости. Он хотел пригласить Емельяненко на семейный фестиваль трезвого образа жизни.

источник: «Советский спорт»
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